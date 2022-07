Farla così significa sfuggire al meritato castigo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Farla così significa sfuggire al meritato castigo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FRANCA

Significato/Curiosita : Farla cosi significa sfuggire al meritato castigo

franca – nome proprio di persona italiano femminile franca – municipio dello stato di san paolo (brasile) celia franca – ballerina britannica lya franca... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 luglio 2022

