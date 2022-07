Due persone molto simili: dello stesso __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Due persone molto simili: dello stesso __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STAMPO

Significato/Curiosita : Due persone molto simili: dello stesso __

In vari paesi il matrimonio è aperto alle coppie formate da persone dello stesso sesso. all'eventuale identicità di sesso di chi contrae matrimonio ci...

Disambiguazione – se stai cercando lo strumento da cucina, vedi stampo (cucina). lo stampo è un'attrezzatura progettata e impiegata in alcuni processi di... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 luglio 2022

Altre definizioni con persone; molto; simili; dello; stesso; Ogni giorno fanno fermare milioni di persone ; Dividere qualcosa per distribuirla tra più persone ; È bella nelle persone longeve; Ciò che è causa di disaccordo tra più persone ; molto profonde per il poeta; Ha gli incisivi molto lunghi; Fiore molto simile al papavero; Si dice di clima molto freddo; simili alle amarene ma più dolci; È formato dai nostri simili ; Uccelli simili ai gabbiani; Chiusure simili a bottoni con cordoncini; Iniziali dello scrittore Tecchi; Il nome dello stilista Dolce; Peperoncino originario dello Yucatán; Il danno nei confronti delle casse dello Stato; Implicati nello stesso misfatto; Atomi con stesso numero di neutroni ma non protoni; Pensarla nello stesso modo: essere d __; L animale... chiuso in se stesso ;