Dispari nei cubi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dispari nei cubi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : CB

Significato/Curiosita : Dispari nei cubi

Cubo nei suoi vari pezzi. ci sono sei pezzi centrali che mostrano un lato colorato (identificando, nei cubi in cui ogni lato ha un numero dispari di pezzi...

Cosiddetto linguaggio cb è un insieme di sigle, abbreviazioni e modi di dire in uso nelle comunicazioni radio nella banda cittadina (cb, dall'inglese citizens'... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 luglio 2022

