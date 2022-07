Chi va con lo zoppo impara a farlo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi va con lo zoppo impara a farlo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ZOPPICARE

Significato/Curiosita : Chi va con lo zoppo impara a farlo

zoppo, che crea uno scudo stupefacente assieme a nuove armi. canto xix: achille si riappacifica con agamennone e dichiara in assemblea che tornerà a combattere...

Parziale perdita della mobilità di una gamba. a causa del suo vistoso zoppicare aiutata dal supporto di un bastone, i ragazzi dell'ipm la soprannominano... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 luglio 2022

Altre definizioni con zoppo; impara; farlo; Il poeta greco zoppo ; Si impara nelle accademie; Saluto che gli stranieri impara no presto; Luogo dove impara re ad andare a cavallo; Si impara per moltiplicare; Non è bene farlo nel piatto in cui si mangia; È pericoloso farlo nel vuoto; Si può farlo ... nel manico; Nessuno vorrebbe farlo in nave o in aereo; Cerca nelle Definizioni