Branca delle scienze naturali che classifica gli esseri viventi - Cruciverba

Soluzione 11 lettere : SISTEMATICA

Branca delle scienze naturali che classifica gli esseri viventi

Disciplina delle scienze della terra che studia i processi fisico-chimici che plasmano e trasformano nel tempo la terra ed i corpi del sistema solare che presentano...

La sistematica è un ramo delle scienze biologiche che si occupa di classificare gli esseri viventi e di identificarne le relazioni. attualmente si utilizza... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 luglio 2022

