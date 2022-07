Autorità politico-religiosa come Khomeyni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Autorità politico-religiosa come Khomeyni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : AYATOLLAH

Significato/Curiosita : Autorita politico-religiosa come khomeyni

Moafavi mosavi khomeyni (in persiano ; khomeyn, 24 settembre 1902 – teheran, 3 giugno 1989) è stato un politico e imam iraniano...

ayatollah, raramente adattato in italiano in aiatollà, (in arabo: , ayat allah; in persiano ) è un titolo di grado elevato che viene... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 luglio 2022

Altre definizioni con autorità; politico; religiosa; come; khomeyni; Atto con cui un autorità giudiziaria richiede ad un altra di compiere determinate incombenze processuali; La sede dell autorità di una regione; Carattere di comunicazione proveniente dall autorità competente, ma senza carattere di ufficialità; Una dichiarazione resa da-vanti all autorità ; Il politico di Albanese: Cetto la __; Carlo, storico e uomo politico milanese; Quello viola era un gruppo di attivismo politico ; Come il politico che crede di avere i migliori programmi; Dottrina filosofico-religiosa cinese; Associazione religiosa o culturale; Seguace di setta o organizzazione religiosa ; Liberi pensatori in materia religiosa ; Lo assegnano agenzie come Moody s e Fitch; Un lavoro come quello del falegname o del muratore; Diventate come somari; Si può usare in stufe o caldaie come combustibile; Cerca nelle Definizioni