Un attore diventato presidente degli Stati Uniti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un attore diventato presidente degli Stati Uniti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : REAGAN

Significato/Curiosita : Un attore diventato presidente degli stati uniti

Il presidente degli stati uniti d'america (in inglese: president of the united states of america; sigla: potus) è il capo di stato e il capo del governo...

Ronald wilson reagan (tampico, 6 febbraio 1911 – los angeles, 5 giugno 2004) è stato un attore e politico statunitense, 40º presidente degli stati uniti... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 luglio 2022

