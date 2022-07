L arcipelago del Pacifico con capoluogo Numea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L arcipelago del Pacifico con capoluogo Numea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

numea (afi: /nu'ma/; in francese nouméa, /nume'a/, precedentemente port-de-france; in lingue canache numêea) è la principale città nonché il capoluogo...

21°30's 165°30'e / 21.5°s 165.5°e-21.5; 165.5 la nuova caledonia (in francese: nouvelle-calédonie; in canaco: kanaky) è una collettività francese d'oltremare...