Antiquato modo di dire antiquato - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : VETUSTO

Significato/Curiosita : Antiquato modo di dire antiquato

Modi di dire più frequenti nella lingua italiana. nel glossario non sono inclusi i proverbi, che sono un particolare tipo di affermazione che cerca di sintetizzare...

Giano vetusto è un comune italiano di 654 abitanti della provincia di caserta in campania. si trova ai piedi del monte maggiore, massima vetta per altezza... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 luglio 2022

Altre definizioni con antiquato; modo; dire; antiquato; antiquato , sorpassato; Carceri, ma in modo antiquato e dotto: __ galere; antiquato , vecchissimo; Volume vecchio e antiquato ; Un suo esponente fu Quasimodo ; Sono comuni alla carota e al pomodo ro; Metodo di cottura al forno dei pomodo ri; La barese con i pomodo rini; Si fa per non dire qualcosa espressamente; Ha dire tto Platoon; L ha dire tto Sergio Castellino nel 2010; dire sse il film Norma Rae; antiquato , sorpassato; Carceri, ma in modo antiquato e dotto: __ galere; antiquato , vecchissimo; Volume vecchio e antiquato ;