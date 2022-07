Unità militare romana, composta da due centurie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Unità militare romana, composta da due centurie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MANIPOLO

Significato/Curiosita : Unita militare romana, composta da due centurie

Alle armi (suddivisi in 5 classi ed in 170 centurie) oltre ad alcune unità speciali per un totale di 193 centurie. si trattava di 2 compagini legionarie,...

manipolo – unità della legione romana manipolo – paramento liturgico della chiesa cattolica... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 luglio 2022

Altre definizioni con unità; militare; romana; composta; centurie; unità di peso dell orafo; Comunità rurale russa; L unità di misura del potenziale elettrico; Il capo spirituale di una comunità ebraica; Ufficiali di grado più alto nella Marina militare ; La Marina militare britannica ing; Ruolo militare a cui appartiene il tenente; Incursione militare ; Una Cecilia della storia romana ; Villa romana ; La versione romana si prepara con pecorino e menta; La crocchetta di riso della cucina romana ; Strofa di una poesia composta da 4 versi; È l ultima opera composta da Giuseppe Verdi; È composta da azionisti; È composta di parenti; A Roma era divisa in coorti, manipoli e centurie ; Cerca nelle Definizioni