Una totale mancanza di volontà - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una totale mancanza di volontà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ABULIA

Significato/Curiosita : Una totale mancanza di volonta

Si dimette per volontà o per morte del presidente del consiglio dei ministri in carica, oppure per la revoca della fiducia da parte di uno dei due rami...

Collaborazione con fondazione umberto veronesi, rcs quotidiani, 2005, p. 27. altri progetti wikizionario wikizionario contiene il lemma di dizionario «abulia»... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 luglio 2022

Altre definizioni con totale; mancanza; volontà; Calcolo o conteggio totale ; totale dimenticanza; totale mancanza di pratica; Può essere totale , parziale o anulare; Ciò di cui ci si accontenta in mancanza di meglio; Veicolo utile in caso di mancanza d acqua; mancanza di movimento un po dannosa; Calore eccessivo e mancanza d acqua; Le volontà del defunto; Che forza l altrui volontà ; Si assegna non a chi vince ma a chi ha mostrato buona volontà ; volontà di difficile realizzazione; Cerca nelle Definizioni