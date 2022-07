Una sillaba in genovese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una sillaba in genovese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : GE

Significato/Curiosita : Una sillaba in genovese

Noxe) sono uno dei piatti più economici e caratteristici della tradizione genovese. dato che non contengono carne, sono un piatto a base di magro, considerato...

Statunitense ge – simbolo chimico del germanio ge – codice vettore iata di transasia airways ge – codice iso 3166-1 alpha-2 della georgia ge – sigla provinciale... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 luglio 2022

Altre definizioni con sillaba; genovese; Parole accentate sull ultima sillaba ; Una sillaba in bavarese; Una sillaba del vate; sillaba sacra dei Veda; Un pittore genovese del Seicento; Pasta tipica genovese ; Vengono usati per fare il pesto alla genovese ; Si tritano per il pesto alla genovese ; Cerca nelle Definizioni