Una proteina presente nell uovo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una proteina presente nell uovo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ALBUMINA

Una proteina presente nell uovo

"chiara d'uovo" (o "bianco d'uovo"). al centro dell'albume, costituito prevalentemente di proteine e acqua, si trova il tuorlo circondato da una membrana...

Immagini o altri file su albumina (en) albumina, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc. la struttura dell'albumina umana nella protein data...

