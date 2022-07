Ufficiali di grado più alto nella Marina Militare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ufficiali di grado più alto nella Marina Militare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AMMIRAGLI

Significato/Curiosita : Ufficiali di grado piu alto nella marina militare

Esempio l'ufficiale di complemento e nella maggior parte gli ufficiali congedati possono essere ammessi a vario titolo nella riserva militare. in buona...

Ufficiali ammiragli. all'interno di questa categoria possono esserci più gradi, uno dei quali, in molte forze armate, è denominato ammiraglio, senza ulteriori... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 luglio 2022

