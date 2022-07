Trattare diversi argomenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trattare diversi argomenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SVARIARE

Significato/Curiosita : Trattare diversi argomenti

Saggio o un'osservazione sulla vita. una card generalmente può trattare diversi argomenti, come quello che i bee gees non hanno mai imparato, la cancellazione...

Non inquadrabile con una collocazione esatta in campo, essendo avvezza a svariare lungo tutto il fronte offensivo per poi ritagliarsi, grazie alla sua intelligenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 luglio 2022

Altre definizioni con trattare; diversi; argomenti; Si prescrive per trattare la dipendenza da eroina; Gli argomenti da trattare ; trattare in modo da fare sembrare più vecchio; trattare con indulgenza; Pane che figura in diversi piatti poveri; La qualità di un opera d arte di stimolare sensi diversi dalla vista; Materiale fatto di elementi diversi ; Combina diversi stili o dottrine nell attività; Gli argomenti da trattare; Velo che si stende sugli argomenti spiacevoli; Indica gli argomenti che saranno discussi; argomenti da prendere con le molle; Cerca nelle Definizioni