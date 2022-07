Tipiche polpette di legumi mediorientali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tipiche polpette di legumi mediorientali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FALAFEL

Significato/Curiosita : Tipiche polpette di legumi mediorientali

Falafil[·info]; traslitt. falafel) sono una pietanza mediorientale costituita da polpette di legumi speziate e fritte. i più utilizzati sono le fave, i...

I falafel (in arabo: , falafil[·info]; traslitt. falafel) sono una pietanza mediorientale costituita da polpette di legumi speziate e fritte. i...

