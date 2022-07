Il suo sapone è originario della Siria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il suo sapone è originario della Siria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ALEPPO

Significato/Curiosita : Il suo sapone e originario della siria

il sapone di marsiglia è un sapone tradizionale prodotto con oli vegetali nella zona attorno a marsiglia, in francia, da circa 600 anni. il sapone di marsiglia...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi aleppo (disambigua). aleppo (in arabo: , alab) è una città della siria settentrionale... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 luglio 2022

Altre definizioni con sapone; originario; della; siria; Un detergente o sapone non aggressivo; sapone liquido per i piatti; Li tiene aperti il sapone ; Città francese che dà il nome a un sapone ; Peperoncino originario dello Yucatán; Ex-gruppo rock inglese, originario di Manchester; È originario di Buenos Aires o di Rosario; È originario di Brindisi o Molfetta; Fase cruenta della pesca del tonno; La pop star della canzone Paparazzi; I Fatti della mattina di Rai 2; Modella ti in una forma ben definita; Lungo fiume che bagna Turchia, siria e Iraq; È la capitale della siria ; La città della siria che dà il nome a un pino; Antica capitale dell Assiria ; Cerca nelle Definizioni