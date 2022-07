La specialità sportiva di Alessandra Sensini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La specialità sportiva di Alessandra Sensini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : WINDSURF

Significato/Curiosita : La specialita sportiva di alessandra sensini

alessandra sensini (grosseto, 26 gennaio 1970) è un'ex velista italiana, campionessa olimpica di windsurf. dal 2017 è vicepresidente del coni. direttore...

Il windsurf è un'attività sportiva nonché una specialità della vela che consiste nel muoversi sull'acqua su una tavola grazie principalmente all'azione... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 luglio 2022

