Sono quattro quando si mangia abbuffandosi - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : PALMENTI

Significato/Curiosita : Sono quattro quando si mangia abbuffandosi

Maggior numero di palmenti, in italia e in europa, è ferruzzano (piccolo paese in provincia di reggio calabria), che ospita circa 160 palmenti risalenti a diverse... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 luglio 2022

