Sensuale ballo di coppia brasiliano - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : LAMBADA

Significato/Curiosita : Sensuale ballo di coppia brasiliano

Pubblicazione di un'incisione dal nome “forró na roça” di manuel queirós e xerém avvenuta nel 1937. il forró è il più famoso ballo di coppia brasiliano, è molto...

lambada (conosciuta anche come chorando se foi (lambada)) è il titolo di un brano musicale, pubblicato come singolo nell'estate del 1989 dal gruppo franco-brasiliano... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 luglio 2022

Pianta e fragranza esotica, sensuale e intensa; Attrice dal fascino sensuale ; Provocante e sensuale ; Espressione consensuale ; Hit del 1993 con omonimo ballo ; Un ballo moderno; ballo argentino; Un ballo di molte estati fa; La coppia ... di fatto; Lavorò in coppia con Boncompagni; Faceva coppia fissa con Topo Gigio in tv; Come una coppia con intesa e unione; Jorge scrittore brasiliano ; Sebastião __ , famoso fotografo brasiliano ; Il genere musicale brasiliano di Jobim por; Il Gil chitarrista brasiliano ;