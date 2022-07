Lo sconosciuto per antonomasia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sconosciuto per antonomasia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CARNEADE

Significato/Curiosita : Lo sconosciuto per antonomasia

Il rivoltoso sconosciuto (in cinese s, wángwéi línp, in inglese unknown rebel o tank man, lett. "uomo del carro armato") è un anonimo uomo cinese divenuto...

Personaggi considerati, appunto, dei "carneadi" per antonomasia): "carneade! chi era costui". la figura di carneade è presentata brevemente nel film di... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 luglio 2022

