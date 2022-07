Radice che insaporisce brodi orientali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Radice che insaporisce brodi orientali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DAIKON

Significato/Curiosita : Radice che insaporisce brodi orientali

Il daikon ( "grossa radice") è una cultivar del ravanello comune originaria dell'asia orientale, nota anche come raphanus sativus var. longipinnatus... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 luglio 2022

