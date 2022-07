Lo si fa quando ci si finge ignari o indifferenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo si fa quando ci si finge ignari o indifferenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GNORRI

Significato/Curiosita : Lo si fa quando ci si finge ignari o indifferenti

Ed anch'esso con lo stesso "difetto" quando si innamora. armanda e il violinista: giacomo giovanardi, impenitente dongiovanni, finge di essere un povero...

L'isola degli gnorri (1998), scritto e diretto da natalino balasso cimò (1999), di e con beppe chirico, rita pelusio e corrado nuzzo gnorri (!) (1999),... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 luglio 2022

