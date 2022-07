Punto di osservazione sopraelevato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Punto di osservazione sopraelevato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VEDETTA

Significato/Curiosita : Punto di osservazione sopraelevato

Alla loro base da appositi tunnel sotterranei skylon tower - punto di osservazione sopraelevato fuochi d'artificio notturni illuminazione notturna delle cascate...

vedetta anti sommergibile – categoria di unità navali della regia marina della seconda guerra mondiale, adibite alla lotta antisommergibile. vedetta (avviso)... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 luglio 2022

Altre definizioni con punto; osservazione; sopraelevato; punto in cui si misura l altezza di un cavallo; Il punto da cui si irradia il terremoto; Nell orbita di un astro attorno alla Terra è il punto più vicino ad essa; Inestetismo meglio conosciuto come punto nero; L osservazione del territorio per mezzo di satelliti artificiali; Sottratti all osservazione ; Punto di osservazione caratteristico; L osservazione del fondo marino con maschera e boccaglio; Uno spazio sopraelevato tipico dei loft; Cerca nelle Definizioni