Proteina presente nei capelli dell essere umano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Proteina presente nei capelli dell essere umano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CHERATINA

Significato/Curiosita : Proteina presente nei capelli dell essere umano

Uomini (disambigua). disambiguazione – "essere umano" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi essere umano (disambigua). homo sapiens (linnaeus...

Altre definizioni con proteina; presente; capelli; dell; essere; umano; proteina che rende la pelle elastica; proteina che hanno in comune unghie e capelli; Una proteina di molti cereali; proteina elastica del muscolo; Amminoacido presente nelle proteine del latte e delle uova; Col presente in un programma TV di Paolo Mieli; Si chiama solo quando non è presente al piano; L incombente statua presente nell opera Don Giovanni di Mozart; Pulisce i capelli ing; La trasgressiva moda dei capelli a cresta; Rossi... come certi capelli ; Al posto dei capelli sulla testa di Medusa; Ebe lo era per gli dei dell Olimpo; Le montagne più alte dell e Dolomiti; Il nome dell o stilista Dolce; Fase cruenta dell a pesca del tonno; Il suo sapone è originario dell a Siria; Non può essere conosciuto né certo; Se è del desiderio può essere una persona; Può essere quo; Può essere a tamburo; L osso più lungo del corpo umano ; Rende l uomo inumano ; Mezzo di trasporto turistico con un motore umano ; Un apparato umano ; Cerca nelle Definizioni