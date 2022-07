Proprio di antiche costruzioni sarde - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Proprio di antiche costruzioni sarde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : NURAGICO

Significato/Curiosita : Proprio di antiche costruzioni sarde

Che fanno parte della tradizione popolare palermitana: la pasta con le sarde (la pasta chî sardi), i babbaluci (lumache bollite con aglio e prezzemolo)...

Complesso nuragico di malchittu ad arzachena, sono presenti templi a base rettangolare chiamati templi a mégaron, o circolari come nel santuario nuragico di... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 luglio 2022

Altre definizioni con proprio; antiche; costruzioni; sarde; proprio del cieco vate; proprio cosi!; proprio di laghi o stagni; proprio della Basilicata; La prima delle tre cantiche della Divina Commedia; È una delle più antiche città degli USA; Illuminano le cene romantiche ; Relativa ad antiche città siciliane; costruzioni tipiche sarde; Modelli di costruzioni ; Sanatoria per costruzioni abusive; Terreni da costruzioni ; sarde gna: __ Smeralda; Costruzioni tipiche sarde ; Lo è per esempio la Giara di Gesturi in sarde gna; Città della sarde gna; Cerca nelle Definizioni