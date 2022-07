Prime in apertura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prime in apertura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : AP

Significato/Curiosita : Prime in apertura

Le altre prime mosse giocate più frequentemente dal bianco sono: 1.c4: apertura inglese 1.cf3: apertura réti 1.f4: apertura bird 1.b3: apertura larsen esse...

Piceno (italia) ap – abbreviazione di apatite ap – singolo di pop smoke del 2021 ap – abbreviazione biblica per l'apocalisse di giovanni ap – abbreviazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 luglio 2022

