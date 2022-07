Piccola poesia breve, raffinata e concisa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccola poesia breve, raffinata e concisa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : POEMETTO

Significato/Curiosita : Piccola poesia breve, raffinata e concisa

Poesia in antico inglese. la poesia il sogno della croce incisa sulla croce di ruthwell è inoltre uno dei primi esempi di poesia in una delle lingue germaniche...

Un poemetto è un poema di limitata estensione, generalmente costituito dalla narrazione di una breve vicenda o da una rappresentazione circoscritta; è... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 luglio 2022

Altre definizioni con piccola; poesia; breve; raffinata; concisa; Fondò la piccola Opera della Divina Provvidenza: don __; piccola fenditura sulla cute o le mucose; Vi esercita le attività una piccola impresa; Una piccola scimmia; Strofa di una poesia composta da 4 versi; La musa della poesia epica greca; Il lavoro... in poesia ; Lo cantò Leopardi in una celebre poesia ; breve scenetta, spesso comica; Il Disegno presentato in Parlamento, in breve ; La breve frase scritta sotto uno stemma; Il Giovanni ex CT... in breve ; La cucina raffinata ; Veste con raffinata ricercatezza vintage; Una persona poco raffinata , in romanesco; Doppio zero è la più raffinata ; concisa nel parlare; Cerca nelle Definizioni