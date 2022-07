Piattaforma di legno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piattaforma di legno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PALLET

Significato/Curiosita : Piattaforma di legno

Lanciano dei sacchetti di stoffa, riempiti solitamente di mais, verso una piattaforma di legno. sulla piattaforma c'è un foro del diametro di 15 cm. pare che...

Disambiguazione – se stai cercando il comune francese, vedi le pallet. il termine internazionale pallet, in italiano paletta (o più specificamente paletta di carico)... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 luglio 2022

