Un pesce d acqua dolce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un pesce d acqua dolce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CARPA

Significato/Curiosita : Un pesce d acqua dolce

Conosciuto volgarmente come siluro o siluro d'europa o anche pesce siluro, è un pesce d'acqua dolce europeo, appartenente alla famiglia dei siluridae. è originario...

Località della liguria, vedi carpe (toirano). la carpa (cyprinus carpio), conosciuta anche come carpa comune, è un pesce d'acqua dolce appartenente alla... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 luglio 2022

Altre definizioni con pesce; acqua; dolce; pesce che somiglia a un tonno in miniatura; Un tipo di cottura per il pesce : al __; Pregiato pesce del Mediterraneo; Il mese... che inizia con un pesce ; L acqua nel sifone; L inizio di un corso d acqua ; Un bolide in acqua ; Mezzo di trasporto che viaggia su terra e acqua ; Il nome dello stilista dolce ; Le loro dita sono un dolce pugliese di carnevale; dolce tipico di Gravina di Puglia; Era dolce quello di Guinizelli e Cavalcanti; Cerca nelle Definizioni