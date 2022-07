Un pasto da caserma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un pasto da caserma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : RANCIO

Significato/Curiosita : Un pasto da caserma

Ristorazione collettiva, dei buoni pasto e nella gestione delle attività di asilo nido. nasce nel 1949 come gestione mense aziendali, da cui gemeaz, per iniziativa...

rancio, in gergo, pasto fornito ai soldati rancio, rione della città di lecco rancio valcuvia, comune italiano della provincia di varese ^ ognuno dei pasti... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 luglio 2022

Altre definizioni con pasto; caserma; Un impasto per stoviglie; Torta americana con impasto rosso e crema bianca; Il pasto dei bimbi da Mc Donald s ing; Si sorseggia a fine pasto ; Mettere insieme in caserma ; Una porta della caserma ; In caserma e in ostello; Si consuma in caserma ; Cerca nelle Definizioni