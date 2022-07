Organismo vivente visibile solo al microscopio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Organismo vivente visibile solo al microscopio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MICROBO

Significato/Curiosita : Organismo vivente visibile solo al microscopio

Disambiguazione – "organismo" rimanda qui. se stai cercando il significato di organizzazione, vedi organizzazione. un organismo vivente è un'entità, unicellulare...

Invisibile. nel misterioso mondo dei microbi. ed. dedalo. 2008. ^ microbo, in treccani, dizionario di medicina. ^ microbo, in corriere della sera, dizionario... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 luglio 2022

