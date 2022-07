Non adeguata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non adeguata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INCONGRUA

Significato/Curiosita : Non adeguata

Della condicio sine qua non) causa dell'evento è ogni azione necessaria e sufficiente a produrlo. la teoria della causalità adeguata, pur partendo da tale...

Ma non bisogna sottovalutare i rischi provocati dall'automedicazione incongrua. in questo caso, è a rischio il soggetto che assume al di fuori della... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 luglio 2022

Altre definizioni con adeguata; adeguata all uso; Che sono di quantità adeguata ; Meritevole, adeguata ; Insufficiente, inadeguata ; Cerca nelle Definizioni