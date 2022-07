Le montagne più alte delle Dolomiti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le montagne più alte delle Dolomiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MARMOLADA

Significato/Curiosita : Le montagne piu alte delle dolomiti

montagne in ordine di altezza. le più alte montagne di ogni continente (i cosiddetti seven summits): in ordine di altezza: everest, asia (8.848,56 m)...

Del più grande ghiacciaio delle dolomiti, il ghiacciaio della marmolada. il nome marmolada, qualora non fosse connesso con il latino marmor "marmo", potrebbe... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 luglio 2022

