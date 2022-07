Molti vivono a Lhasa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Molti vivono a Lhasa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Molti vivono a lhasa

In tibet, thubten gyatso, 13º dalai lama lasciò la sua capitale lhasa e si rifugiò a ikh khüree (come allora era nota), dove rimase fino al 1908 rifiutandosi...

