Mezzo... occhiale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mezzo... occhiale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MONOCOLO

Significato/Curiosita : Mezzo... occhiale

Comuni occhiali da vista. esistono poi altre tipologie di occhiali come occhiali da saldatore, occhiali da giardiniere, occhiale da sub, occhiale da nuotatore...

Indossa il monocolo, per evitare di perderlo. si indossa, incastrandolo nell'orbita dell'occhio. l'antiquario philipp von stosch indossava un monocolo a roma... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 luglio 2022

Altre definizioni con mezzo; occhiale; Blocca la nave in mezzo al mare; Insinuarsi nel mezzo ; Ricevuti per mezzo di un lascito testamentario; mezzo di trasporto che viaggia su terra e acqua; Un luogo parrocchiale di ritrovo per i ragazzi; occhiale con un unica lente; Indica la potenza della lente di un occhiale ; Inventò il cannocchiale ; Cerca nelle Definizioni