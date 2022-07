La Magna firmata nel 1215 da Giovanni Senzaterra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Magna firmata nel 1215 da Giovanni Senzaterra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CHARTA

Significato/Curiosita : La magna firmata nel 1215 da giovanni senzaterra

Budget di 25 milioni di dollari. dopo aver firmato la magna carta sotto coercizione, re giovanni senzaterra decide di non attenersi a quanto stilato assieme...

2010, p. 35. (en) alec knight, magna charta: our heritage and yours, su magnacharta.org, national society magna charta dames and barons, 17 aprile 2004.... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 luglio 2022

