Magistrato alle Acque di Venezia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Magistrato alle Acque di Venezia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : MAV

Significato/Curiosita : Magistrato alle acque di venezia

Il magistrato delle acque per le province venete e di mantova (comunemente conosciuto come magistrato alle acque o magistrato alle acque di venezia) era...

D'aosta) mav – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di maloelap island (stati uniti) mav – codice iso 639-3 della lingua sateré-mawé mav – casa... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 luglio 2022

Altre definizioni con magistrato; alle; acque; venezia; L ufficiale subalterno al servizio del magistrato romano; Un alto magistrato con funzioni consultive; magistrato dell antica Roma eletto in coppia; Antonio magistrato di Tangentopoli; Evento doloroso dalle conseguenze perduranti; Si alle stiscono a teatro; Paralle le al principio; Una conseguenza delle alle rgie; Vi nacque Pablo Picasso; Insidie subacque e; Scarica le acque d un lago; Fiume che scarica le acque di un lago; Famosa rassegna d arte contemporanea di venezia ; La Foscari si trova a venezia ; Giuseppe... in venezia no; Il mercante di venezia shakespeariano; Cerca nelle Definizioni