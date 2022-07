Un ipotesi... all inglese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un ipotesi... all inglese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : IF

Significato/Curiosita : Un ipotesi... all inglese

Rosso acceso. secondo questa ipotesi, la zuppa inglese sarebbe stata "inventata" da una donna di servizio di una famiglia inglese residente sulle colline di...

Se... (if...) – film di lindsay anderson del 1968 if – film sudcoreano del 2000 if – film di lisa stoll del 2003 if – codice vettore iata di islas airways... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 luglio 2022

Altre definizioni con ipotesi; inglese; Comprende un ipotesi , una tesi e una dimostrazione; Inizio d ipotesi ; Inizio d ipotesi ; Apre un ipotesi ; Parola inglese per richiesta di soccorso; Strada in inglese ; Roy, ex allenatore inglese dell Inter; Stephen, poeta inglese ; Cerca nelle Definizioni