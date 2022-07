Gettare un anatema su qualcuno o qualcosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gettare un anatema su qualcuno o qualcosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MALEDIRE

Significato/Curiosita : Gettare un anatema su qualcuno o qualcosa

Di dio, avendo generato secondo la carne il verbo di dio incarnato, sia anatema (...) ^ cfr. anche terzo segreto di fatima, "..avete visto l'inferno, dove...

Di sette anni, spingendo tommy a credere che fosse stata questa donna a maledire ruby per vendetta. tommy torna a birmingham e va direttamente all'ospedale... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 luglio 2022

