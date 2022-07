Fotografia da cui sono stati rimossi i difetti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fotografia da cui sono stati rimossi i difetti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RITOCCATA

Significato/Curiosita : Fotografia da cui sono stati rimossi i difetti

Commerciali sulle stesse mappe. un difetto delle foto di cui sono costituite le mappe google è che le foto non sono ortofoto, cioè sono state schiacciate per essere...

Scultura marmorea di michelangelo buonarroti, databile al 1513-1515 circa, ritoccata nel 1542 e conservata nella basilica di san pietro in vincoli a roma.... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 luglio 2022

