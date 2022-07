Famoso settimanale USA che parla di celebrità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Famoso settimanale USA che parla di celebrità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PEOPLE

Significato/Curiosita : Famoso settimanale usa che parla di celebrita

Mentre sempre nel 2016 il settimanale statunitense time lo ha prescelto quale persona dell'anno. le posizioni politiche di trump sono state descritte...

people ("popolo" o "gente" in lingua inglese) può riferirsi a: people o people weekly – settimanale statunitense people – singolo di barbra streisand... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 luglio 2022

