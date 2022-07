Famosa rassegna d arte contemporanea di Venezia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Famosa rassegna d arte contemporanea di Venezia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BIENNALE

La biennale di venezia è una fondazione culturale italiana, con sede a venezia. attiva prevalentemente nelle arti figurative ma anche nella musica, nel...

Proponevano di "istituire un'esposizione biennale artistica nazionale". il nome "biennale" deriva dalla cadenza biennale delle sue manifestazioni (con l'eccezione... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 luglio 2022

Altre definizioni con famosa; rassegna; arte; contemporanea; venezia; famosa spia olandese; Una famosa app di messaggistica instantanea; Una famosa collana di libri di fantascienza; È famosa per una 24 Ore; Le rassegna chi ha deciso di andarsene; Esclamazione di rassegna zione; Contrassegna re... l auto; Per il calvo che non si rassegna ; Il monte Zoncolan fa parte di queste Alpi; Numero con una parte reale e una immaginaria; Iniziali di Malaparte ; Fanno parte del micelio; Consente di avere più consorti contemporanea mente; Interfaccia del Pc che consente il trasferimento di più bit contemporanea mente; Nome della rassegna d arte contemporanea a Venezia; Chi contrae più matrimoni contemporanea mente; La Foscari si trova a venezia ; Giuseppe... in venezia no; Il mercante di venezia shakespeariano; Rosalba pittrice venezia na 1675-1757;