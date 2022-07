Era una misura agraria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Era una misura agraria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BIOLCA

Significato/Curiosita : Era una misura agraria

716 m2). era però soprattutto al sud, specialmente a napoli nel regno delle due sicilie, che il moggio era estremamente diffuso come misura agraria. a napoli...

La biolca è una unità di misura agraria di superficie non appartenente al sistema internazionale, usata in varie zone dell'emilia, del mantovano, del pavese... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 luglio 2022

Altre definizioni con misura; agraria; misura il tempo; Punto in cui si misura l altezza di un cavallo; Si misura no parlando; Li misura il galvanometro; Una piccola unità di misura agraria di superficie; Misura agraria in uso in Gran Bretagna; Una misura agraria ; Misura agraria degli antichi Romani; Cerca nelle Definizioni