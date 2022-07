Lo era per nascita Maria Antonietta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo era per nascita Maria Antonietta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : AUSTRIACA

Significato/Curiosita : Lo era per nascita maria antonietta

Disambiguazione – "maria antonietta" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi maria antonietta (disambigua). maria antonia giuseppa giovanna...

/ televisione austriaca) è la radiotelevisione nazionale austriaca, nata nel 1955. l'orf ha un ruolo predominante nei media austriaci: infatti l'austria... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 luglio 2022

Altre definizioni con nascita; maria; antonietta; Lo erano, per nascita , Pablo Neruda e Roberto Bolaño; Gemelli uniti fisicamente dalla nascita ; Origine, nascita ... biblica; La rappresentazione della nascita di Gesù; Suor maria __, personaggio di Sister Act; La maria dei talk show; Un Ordine di suore lo è... di maria ; I maria popolare complesso; Il conte svedese di cui s invaghì Maria antonietta ; Vi fu mandata Maria antonietta nel 1793; Maria antonietta la propose... al popolo affamato; La Dunst che interpretò Maria antonietta al cinema; Cerca nelle Definizioni