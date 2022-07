L ha diretto Sergio Castellino nel 2010 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ha diretto Sergio Castellino nel 2010. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 19 lettere : LA BELLEZZA DEL SOMARO

Significato/Curiosita : L ha diretto sergio castellino nel 2010

Avrebbero votato luciana castellina, per poi aderire dalla quarta votazione alla candidatura, avanzata dal partito democratico, di sergio mattarella. nella prima...

la bellezza del somaro è un film del 2010 di sergio castellitto, interpretato dallo stesso castellitto assieme a laura morante, marco giallini, barbora... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 luglio 2022

Altre definizioni con diretto; sergio; castellino; 2010; Gianni __: ha diretto Così ridevano; Mauro __, ha diretto La Repubblica; Una manna per i diretto ri dei giornali; Il suo ex diretto re è Mario Calabresi; Rocco __, pseudonimo del musicista sergio Conforti; sergio __: ideò nel 1917 il Signor Bonaventura, il personaggio dei fumetti; Erano un pugno in un film di sergio Leone; Fratello di sergio Mattarella ucciso dalla mafia; L undici che nel 2010 vinse il cosiddetto triplete; Le proteste in Nord Africa del 2010 : __ araba; Film di Christopher Nolan del 2010 con DiCaprio; Mario che esordì in nazionale calcio nel 2010 ; Cerca nelle Definizioni