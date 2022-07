Diresse il film Norma Rae - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Diresse il film Norma Rae. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : RITT

Significato/Curiosita : Diresse il film norma rae

L'anno seguente e dal quale nel 1968 nacque la figlia vanessa, la diresse in alcuni film che contribuirono ad aumentarne la popolarità. con barbarella (1968)...

Martin ritt (new york, 2 marzo 1914 – santa monica, 8 dicembre 1990) è stato un regista e commediografo statunitense. regista di film come la spia che... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 luglio 2022

Altre definizioni con diresse; film; norma; Luigi __: diresse Pane, amore e fantasia; Il parigino che diresse Il viaggio attraverso l impossibile 1904; diresse La città nuda; Lo diresse Robert Aldrich: Quella sporca __ meta; Un emozione protagonista del film Inside Out; film a tecnica mista del 1996 con Michael Jordan; film in cui Dustin Hoffman si finge donna; Stato d ansia e attesa suscitato dai film thriller; Rifiuti non smaltibili norma lmente; Indica un grado superiore al norma le; L ingrediente principale della pasta alla norma ; Alterazioni rispetto alla norma ; Cerca nelle Definizioni