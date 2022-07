Un dipendente che lavora in ufficio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un dipendente che lavora in ufficio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : IMPIEGATO

Significato/Curiosita : Un dipendente che lavora in ufficio

in italia, i redditi di lavoro dipendente, disciplinati dal capo iv, artt. 49 - 52, d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917, sono quelli che derivano da rapporti...

Dirigente diritto del lavoro impiegato statale lavoro intellettuale operaio rapporto di lavoro ufficio (locale)

Altre definizioni con dipendente; lavora; ufficio; Principato indipendente sui Pirenei; Capitale di Stato indipendente da Francia nel 62; Il foglio che descrive le retribuzioni del dipendente ; Divenne indipendente dal Ruanda nel 1962; L azienda presso cui lavora va Ugo Fantozzi; lavora spesso con la palla al piede; Vanno in stazione per lavora re; Li lavora no i contadini; Chi fa un lavoro d ufficio ; Trita... in ufficio ; Un auto bianca è il suo ufficio ; ufficio di chi fa sorveglianza; Cerca nelle Definizioni