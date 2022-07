Desiderosi di dormire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Desiderosi di dormire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : SONNOLENTI

Significato/Curiosita : Desiderosi di dormire

Altre definizioni con desiderosi; dormire; desiderosi , impazienti di avere; desiderosi , avidi; desiderosi di ritornare nella propria terra; Un buco per dormire ; Mobili per dormire ; Non dormire : non chiudere __; Qualsiasi medicina che fa dormire ; Cerca nelle Definizioni