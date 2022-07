Chi fa un lavoro d ufficio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi fa un lavoro d ufficio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : IMPIEGATO

Significato/Curiosita : Chi fa un lavoro d ufficio

Centrale un ufficio del lavoro. l'ufficio del lavoro aveva il compito di raccogliere, coordinare e pubblicare informazioni relative al lavoro in tutto...

Dirigente diritto del lavoro impiegato statale lavoro intellettuale operaio rapporto di lavoro ufficio (locale) (en) impiegato, su enciclopedia britannica... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 luglio 2022

